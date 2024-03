Resilienza e capacità: secondo il Financial Times Cava Energia è tra le 1000 aziende europee che crescono più velocemente

Cava Energia S.r.l., azienda italiana di fornitura di energia elettrica e gas naturale, si è distinta per la sua rapida crescita, entrando in due prestigiose classifiche. A novembre 2023, secondo "Leader della Crescita" de Il Sole 24 Ore e Statista, si posiziona al 105esimo posto in Italia con un tasso di crescita del 71,03% tra il 2019 e il 2022. Ora, secondo la classifica del Financial Times in collaborazione con Statista, entra tra le 1000 aziende europee che crescono più velocemente, piazzandosi al 415° posto. Questo successo sottolinea la resilienza e la capacità di crescita organica di Cava Energia nel contesto post-pandemico, nonostante le sfide economiche globali.

Le parole dell'Ad

"La nostra realtà si è distinta tra decine di migliaia di imprese europee, e questo risultato è per noi motivo d’orgoglio. Tutto ciò è stato possibile solo grazie a chi in questi anni ha creduto in noi e ci ha dato fiducia. È insieme e grazie a tutti voi che stiamo raggiungendo questi traguardi e siamo fieri di rappresentare i nostri territori anche fuori dai confini provinciali, regionali e nazionali" dice l’AD Vincenzo Adinolfi.