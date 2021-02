Possibilità di lavoro con Rcm Costruzioni di Rainone: possibilità per 60 geometri e ingegneri

Unica caratteristica essenziale è l’impegno, la voglia di lavorare e la serietà. In un momento di forti tensioni sociali ed economiche, il gruppo Rcm Costruzioni non ha rallentato il proprio impegno lavorativo e professionale

Nuove possibilità di lavoro per geometri e ingegneri. La Rcm Costruzioni del gruppo Rainone offre lavoro per 60 figure professionali di età compresa tra i 20 ed i 35 anni da poter impiegare da subito offrendo un contratto a tempo indeterminato dopo un adeguato periodo di tirocinio e/o apprendistato nei numerosi cantieri in tutt'Italia. In particolare si richiede oltre al titolo di studio adeguato, formazione ed eventualmente esperienza nelle attività di assistente tecnico di cantiere per implementazione e controllo delle procedure di qualità e sicurezza. Si richiede disponibilità immediata. È preferibile avere formazione nel settore edile ed infrastrutturale ma l’azienda salernitana è pronta a valutare tutti i curricula degli interessati che possono inviare la proposta di candidatura all’indirizzo mail selezione@rcmcostruzioni.it.

Unica caratteristica essenziale è l’impegno, la voglia di lavorare e la serietà. In un momento di forti tensioni sociali ed economiche, il gruppo Rcm Costruzioni non ha rallentato il proprio impegno lavorativo e professionale su tutti i fronti: nel rispetto delle norme anti Covid , l’impresa ha attuato un importante programma investimenti di mezzi d’opera ed attrezzature e con questa ricerca di personale, in un momento non certo facile in cui il prossimo Governo dovrà impegnarsi a difendere l’occupazione, la Rcm spera di rappresentare per tanti giovani un’occasione di crescita, di lavoro e di speranza.