Il Comune incontra gli albergatori, la proposta sulle Luci: "Evento in primavera"

"È stato un incontro interessante, ricco di spunti e di proposte": così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha commentato la riunione tenutasi oggi con l’assessore al Commercio Dario Loffredo e i titolari delle strutture alberghiere della città. Si è discusso della forte penalizzazione che la pandemia ha prodotto al settore e di come il turismo sia praticamente bloccato.

Unanime la considerazione che l'evento Luci d'Artista abbia portato negli anni un notevole flusso turistico, anche da parte di numerosi stranieri giunti da tutto il mondo. A tal proposito, gli albergatori hanno nuovamente sottolineato, anche quanto sarebbe utile, per il rilancio del settore, organizzare l'evento in primavera, declinandolo in una chiave, ovviamente, diversa rispetto alla sua struttura originaria.

La nota del Comune