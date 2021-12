Opportunità di lavoro a Salerno: rider richiesti per il delivery

Alfonsino Delivery cerca 50 rider da contrattualizzare. Il servizio di delivery, che copre oltre 200 comuni italiani, dopo essersi affermata nella consegna dei pasti a domicilio, dei fiori, dei farmaci ed aver attivato il wine delivery e l’e-grocery, per la città di Salerno è alla ricerca di circa 50 nuovi rider con l'obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze dei clienti e l’aumento costante degli ordini.

Le caratteristiche

Tutti i rider di Alfonsino hanno regolare contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con copertura delle posizioni previdenziali ed assistenziali (INPS e Inail). “È un grosso impegno che ci siamo presi fin dalla nascita della nostra azienda: abbiamo un team dedicato all’attività di selezione e formazione dei rider, e siamo sicuri che questa sia la strada giusta per creare un servizio diverso, sostenibile e che possa creare un impatto sociale ed economico importante nei piccoli centri” - afferma Domenico Pascarella, co-founder di Alfonsino. Con Alfonsino il fattorino può scegliere data ed orario di lavoro selezionando il turno direttamente in app. I rider ricevono un driver kit gratuito, godono di piena autonomia lavorativa e sono pagati settimanalmente. Per candidarsi gli interessati possono compilare il form sul sito https://alfonsino.delivery/driver. Questi i requisiti: la maggiore età, essere in possesso di un mezzo di trasporto proprio quali auto, scooter, e risiedere nel centro dove si candidano o al massimo nei paesi limitrofi. In caso di candidati stranieri è necessario il possesso del regolare permesso di soggiorno.