Scuola Medica Salernitana tra aperture ridotte e criticità, Ilardi (Federalberghi): "Occorre fare di più"

"Sui beni culturali occorre fare di più". Lo ha detto il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi che si è pronunciato a seguito della vicenda che vede coinvolti il Museo della Scuola Medica Salernitana e il Museo Roberto Papi, attualmente in gestione "diretta" della Fondazione Scuola Medica Salernitana e non più arricchiti dal calendario eventi e dalle iniziative didattiche-formative portate avanti dalla cooperativa sociale Galahad. "Leggiamo con dispiacere notizie sulla riduzione degli orari di fruizione di alcuni siti museali che celebrano la gloriosa tradizione della Scuola Medica Salernitana (ad oggi, l'apertura del Museo Virtuale è prevista solo nel week-end e quella del Museo Papi solo su prenotazione) - osserva Ilardi - Facciamo quotidianamente fatica ad avere notizie su orari di apertura e costi di accesso di tanti altri siti presenti nel comune capoluogo. Continuiamo, ciononostante, con fatica e passione, a promuovere il centro storico cittadino. Vorremmo, però, uno sforzo in più di tutti".

L'appello di Ilardi