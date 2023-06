Nocera Inferiore, Centro polifunzionale per minori: pubblicato il bando per 60 utenti

E' stato pubblicato l'avviso per l’iscrizione di sessanta utenti al Centro polifunzionale per minori, che sarà attivo nelle strutture “E. De Nicola” di via Loria a Nocera Inferiore e presso il “Plesso Madre Teresa di Calcutta”, in via Pietro Conciliis.

Gli obiettivi

La capacità recettiva per ciascuna struttura è di trenta utenti, per un periodo di trentaquattro settimane. Potranno presentare la domanda di partecipazione al servizio del Centro Polifunzionale per minori, le famiglie di bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, residenti nel territorio di Nocera Inferiore. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle 18.30, secondo una programmazione che vada incontro alle esigenze degli utenti, e prevede la realizzazione delle seguenti attività: promozione sociale extra scuola; attività estive; attività laboratoriali a sostegno di minori e adolescenti e delle rispettive famiglie, a grave rischio di esclusione sociale. Nella selezione degli utenti, per l’attribuzione del punteggio ai fini della redazione di una graduatoria, sarà esaminata la situazione socio-economica familiare (presenza di uno o entrambi i genitori disoccupati, famiglie monogenitoriali, Isee, disabilità, altri figli a carico). «Viene riattivato un servizio rimasto fermo, che impegna i più piccoli nel periodo di chiusura delle scuole e poi al rientro, con attività di doposcuola. Una proposta strategica in due punti sensibili della città» dichiara l’assessore alle politiche sociali, Federica Fortino.

Le domande

Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere presentate entro e non oltre il giorno 19 giugno, alle ore 12.00, secondo le seguenti modalità di trasmissione: con consegna diretta al Segretariato Sociale, sito in via Libroia 1 – Nocera Inferiore, esclusivamente compilando l’apposito modulo, Allegato A, scaricabile dal sito; per email all’indirizzo socio.educativo@comune.nocera-inferiore.sa.it avente ad oggetto: servizio centro polifunzionale per minori.

«Una risposta importante per le famiglie in situazione di fragilità sociale, per avere un supporto sia per la cura e la crescita dei figli sia come sostegno al nucleo familiare» ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio.