Bellizzi, riparte la stagione dei Radicchi I.G.P OrtoRomi

La stagione dei Radicchi I.G.P OrtoRomi riparte alla grande. L’azienda, presente con i suoi stabilimenti produttivi a Bellizzi, nella Piana del Sele, presidia e protegge il radicchio, uno dei re indiscussi della tavola invernale, adatto per essere consumato a crudo. Il prezioso ortaggio è un vero alleato del benessere, grazie al contenuto di sali minerali, vitamine e fibre.

Il commento della specialista

La biologa nutrizionista Martina Donegani evidenzia “non solo l’azione depurativa ma anche il potere antiossidante di questo ortaggio, dato sia dalla presenza di vitamina C e vitamina A che dagli antociani, i composti polifenolici responsabili del colore rosso del radicchio. Quanto ai sali minerali, particolarmente degno di nota è il contenuto di potassio (due etti di radicchio ne forniscono l’equivalente di una banana grande)”. Nell’ottica di una sempre forte sinergia con gli stabilimenti del Veneto, le quattro speciali referenze OrtoRomi sono a base di Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e di Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P., due ortaggi espressione della tradizione rurale. Il primo si contraddistingue per la foglia di colore rosso intenso con una nervatura principale di colore bianco. Il secondo invece si presenta con foglie di colore bianco crema con striature rossastre, ed ha un sapore dolce, fresco e delicato. "Da anni aderiamo orgogliosamente al Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, realtà che presidia la coltivazione di questi ortaggi garantendo il rispetto del disciplinare di produzione – dichiara Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi – e siamo onorati di valorizzarne la qualità offrendo il meglio della raccolta di questi due pregiati radicchi, lavati con accuratezza per essere pronti al consumo e ricchi di proprietà utili al benessere dell’organismo".

Lavorazioni manuali complesse e delicate

L’alta qualità del prodotto è il frutto di una coltivazione accuratissima, che segue i ritmi della natura e del ciclo delle stagioni: dalla selezione dei migliori semi, alla semina fino alle tecniche di raccolta che prevedono lavorazioni manuali, complesse e delicate. Il Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. Tardivo, detto “fiore d’inverno”, è il frutto di una lunga e speciale lavorazione: quando il Consorzio dà il via alla commercializzazione, dopo la seconda brinata invernale, il prodotto viene raccolto dal campo, legato e messo a “riposare” in vasche di acqua. Il processo di trasformazione del Radicchio – nel linguaggio tecnico “fase di forzatura-imbianchimento” – termina quindi in acqua, non nel campo: questa è la ragione per cui il Radicchio assume il tipico colore “vinoso” che lo rende unico e diverso dagli altri tipi di radicchio.