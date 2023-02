PalaSalerno: in lizza tre società di imprese, sindaco soddisfatto per il rispetto delle tempistiche

Tre le aziende candidate per la gara l’appalto per i lavori di realizzazione del PalaSalerno, il nuovo palazzetto dello sport che sorgerà in Via Allende. Il bando è stato pubblicato un mese fa per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori, per un importo di 25 milioni di euro. La struttura polifunzionale conterà 5300 posti a sedere e sarà certificata per competizioni nazionali ed internazionali, con il parziale recupero delle opere esistenti, nonchè con aree verdi, sale congressi e punti ristoro.

Le buste sono state aperte nella giornata di ieri: la commissione di gara valuterà ora le proposte delle tre imprese, alias di “Rti” Infratech-Passarelli, Consorzio Arechi-Samoa e di Copat Scarl-Ronga Costruzioni.

Il commento del sindaco Vincenzo Napoli