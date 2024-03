Pasqua e Pasquetta: boom di turisti a Salerno e dintorni, i dati

Salerno e provincia prese d'assalto per Pasqua e Pasquetta. Lo assicura il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi:"Le percentuali di occupazione delle strutture ricettive sono già molto alte. Ci attendiamo ottime performance a Pasqua con presenza significativa di turisti stranieri, soprattutto europei. - ha detto - Pasqua rappresenterà il momento di partenza della stagione estiva 2024 che si prospetta estremamente proficua".

Lo stesso Ilardi rende noto che, secondo i dati forniti da Booking, c'è una crescita di richieste del 3%. Inoltre, il 40% dei turisti optano per un unico pernottamento, il 20% per due notti e il 30% per soggiorni più lunghi.