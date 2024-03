Il Ministro Pichetto Fratin a Salerno: "Il Governo sostiene le aziende green, puntiamo sulle tecnologie"

"E' importante far sentire la vicinanza del Governo, l'attenzione del Governo verso chi fa impresa. Chi fa impresa va sostenuto perche' crea il benessere dei territori". Lo ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, oggi a Salerno, per visitare, tra il capoluogo e la provincia, importanti aziende all'avanguardia nel settore ambientale. Ai cronisti che gli chiedono quanto sia importante la sburocratizzazione, l'esponente del Governo risponde che questa "è parte della modernizzazione". "Noi - aggiunge - abbiamo certamente molte procedure ancora che non sono più compatibili anche con le tecnologie più moderne che abbiamo. Le tecnologie moderne ci permettono di avere la trasparenza senza tutti i passaggi che le vecchie burocrazie davano".

Le Cer

Per l'esponente del Governo Meloni le comunità energetiche rinnovabili "sono una opportunità importante perchè permettono di diventare, contemporaneamente, produttore e consumatore, che significa risparmiare, significa dare un vantaggio economico e, quindi, dare un beneficio alle famiglie che si impegnano o alle piccole imprese che aderiscono". "Quindi - ha sottolineato Pichetto Fratin - un'opportunità e anche un grande esperimento perchè, chiaramente, è il primo caso di questo tipo di combinazione anche come incentivi o quota fondo perduto dei Comuni piccolissimi. E' il primo caso in Europa, su questo è stato condiviso in ogni parte con la Commissione europea".

Le europee

Pichetto Fratin, che è anche un dirigente nazionale di Forza Italia, ha risposto anche ad una domanda delle prossime elezioni europee. "L'obiettivo è vincere. Poi, naturalmente - prosegue - arrivare alla percentuale piu' alta possibile, rappresentare il maggior numero di italiani possibile nell'ambito del piu' grande partito d'Europa, che e' il Partito popolare europeo". "Pesando di piu' nel piu' grande partito significa portare la voce e i nostri interessi, gli interessi degli italiani".