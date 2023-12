Turismo a Salerno, Ilardi (Federalberghi): "Nessun allarme prezzi nelle strutture ricettive"

Il presidente degli albergatori: "Sono in linea con quelli praticati in tutte le città italiane in questo periodo e sono, altresì, coerenti al livello qualitativo delle attrazioni programmate, quali Luci d’Artista ed il concerto dei Pooh"