Qualità della vita: Salerno tra le ultime nella classifica del Sole 24 Ore

Salerno è al gradino numero 101 nella classifca de Il Sole 24 ore per la qualità della vita. Cagliari svetta come provincia a misura di bambino. Ravenna premiata perché attrae giovani. Trento spicca per la cura che riserva agli anziani.

I dettagli



Salerno, invece, è al 101esimo posto su 107 province con un punteggio di 311,6. Alle spalle di Salerno solo Matera, Reggio Calabria, Catania, Pescara, Cosenza e Foggia. La nostra città scala posizioni, invece, per quanto riguarda la classifica sui giovani: 62esimo posto. E' putroppo nelle prime posizioni, però, nell’indice di “disoccupazione giovanile”, tra i 15 e 29 anni. La sua posizione, in questo caso, è la numero 21. Posizione 46 per la “Speranza di vita a 65 anni” e numero 86 per “Importo medio delle pensioni di vecchiaia”.