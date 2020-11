Ripascimento sul litorale, via libera della Soprintendenza: collocata la sabbia bianca

Via libera, da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno, al progetto di ripascimento della spiaggia del lungomare nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e Piazza della Concordia. Approvato, in particolare, il piano nella sua versione generale, lasciando in sospeso i successivi investimenti.

Continuano, dunque, le operazioni di ripascimento del Comune che poi dovrà presentare un Piano Spiagge agli uffici di via Tasso e ottenere un nuovo ok, garantendo equilibrio tra il miglioramento urbanistico e la struttura paesaggistica del territorio. Tanta curiosità, durante la deposizione della sabbia bianca: il mare, come per magia, si è tinto di azzurro.