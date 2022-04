Commercio a Salerno, chiude la storica gioielleria "Napoli" di via Mercanti

Un altro pezzo storico di Salerno se ne va. Da oggi chiude per cessata attività la Gioielleria Napoli, situata in via Mercanti 98, che, oltre ad essere negozio di preziosi, è stata nel corso degli anni punto di incontro per amici, artisti ed intellettuali. E' stata anche piccola galleria d'arte (tra i gioielli, si potevano sempre trovare esposte opere fotografiche, pittoriche o ceramiche di artisti non solo locali).

Il ricordo

A comunicarlo, con una foto sul proprio profilo Facebook, è il titolare Marcello Napoli. Amarezza tra i suoi più affezionati clienti. Il ricordo di Gaetano Bevilacqua: "Per saluto, ho stampato oggi, tra gli altri ricordi che mi legano a questa data, un piccolo poster che marca in Via Mercanti 98 una parte della mia, non solo fisica, geografia cittadina. Buona vita nuova e buoni libri, Marcello. Mancherà a molti, quel punto rosso".