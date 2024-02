Trasporti Scala - Ravello - Amalfi: variazioni della Sita Sud, le nuove corse

Sita Sud rende noto che sull'autolinea Scala - Ravello - Amalfi, in via sperimentale, a partire da oggi, martedì 27 febbraio 2024, saranno introdotte delle variazioni:

- La corsa feriale in partenza alle ore 06:30 da Amalfi per Ravello/Scala sarà anticipata alle ore 06:25;

- La corsa feriale in partenza alle ore 06:30 da Pontone per Scala sarà posticipata alle ore 06:40;

- La corsa feriale in partenza alle ore 06:40 da Scala per Minuta-S.Pietro-Sambuco-Amalfi sarà posticipata alle ore 06:50;

- La corsa feriale in partenza alle ore 07:35 da Scala per Amalfi sarà anticipata alle ore 07:30 e transiterà per Ravello.

Contestualmente, il Comune di Ravello, ha avvisato l'utenza che, per venire incontro alle esigenze, si è provveduto a riorganizzare il servizio di navetta che, da oggi, partirà a Torello alle ore 7.10.