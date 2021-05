Uffici chiusi e dilemmi burocratici: sbarca anche a Salerno la società nazionale SOS Consulenza

Uffici chiusi, ingressi di enti pubblici e privati contingentati e servizi sospesi per via delle misure anti-contagio, infatti, hanno causato momenti di crisi in consumatori ed imprese di ogni settore che, disorientati, ad oggi continuano a far fronte a lungaggini burocratiche troppo spesso deleterie

Multidisciplinarità e competenza: sono questi i punti di forza di SOS Consulenza, società nazionale che sbarca e mette radici anche a Salerno, in piena emergenza Covid-19. Uffici chiusi, ingressi di enti pubblici e privati contingentati e servizi sospesi per via delle misure anti-contagio, infatti, hanno causato momenti di crisi in consumatori ed imprese di ogni settore che, disorientati, ad oggi continuano a far fronte a lungaggini burocratiche troppo spesso deleterie e dannose per aziende o iniziative imprenditoriali. Ed è in questo delicato contesto che il team di SOS Consulenza si pone al servizio di aziende e privati, risolvendo, in precisi tempi prestabiliti, problematiche e questioni consulenziali di varia natura, per garantire un supporto completo ed integrato agli imprenditori e non solo. Tra i vantaggi, quello di affidarsi ad un unico professionista in grado di seguire l’intero processo di crescita aziendale o di ottenere la risoluzione richiesta dal cliente.

Parla l’amministratrice, Raffaella Striamo

“Intendiamo azzerare le perdite di tempo per far ottenere soluzioni specifiche a problemi specifici di natura legale, tecnica e personale. Operiamo su tutto il territorio nazionale al fine di offrire ad imprese e privati cittadini un’assistenza a 360°, per gestire problemi in maniera agevole da remoto, grazie a un sistema di condivisione del lavoro smart, senza vincoli di orari”.

Impeccabile, l’integrazione di diverse professionalità che, in tempi record, fornisce alle imprese e ai cittadini soluzioni soddisfacenti, grazie all’indiscussa competenza della squadra composta da avvocati e commercialisti specializzati. Una nuova opportunità di consulenza e sostegno, dunque, per le imprese e i cittadini salernitani. Per info: 3519179179 / info@sosconsulenza.it