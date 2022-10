Buonabitacolo, al via il contributo a fondo perduto per imprese

Al via, a Buonabitacolo, l'erogazione dei contributi a fondo perduto alle ditte individuali e alle imprese che posseggono i requisiti e ne hanno fatto richiesta. Il Fondo a cui si attinge è la seconda trance "Contributi di solidarietà Covid", di 58.960 euro che è stato distribuito tra 59 imprese, 49 ditte individuali e 10 società. Alle prime sarà erogato il contributo di 800 euro e alle società 1.100 euro.

Il commento

"In un periodo così difficile per famiglie e imprese abbiamo fatto di tutto per sbloccare il fondo di solidarietà e assicurare un contributo alle ditte e alle società di Buonabitacolo, consapevoli di non risolvere i numerosi problemi, ma di dare agli operatori economici un sostegno sicuramente utile- ha osservato il sindaco, Giancarlo Guercio - È importante che in questa fase storica, davvero emblematica, si favorisca e alimenti soprattutto un atteggiamento di solidarietà tra gli enti, le istituzioni, le imprese e i cittadini, e questa è soltanto una delle iniziative che il Comune di Buonabitacolo sta intraprendendo".