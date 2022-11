Nuovi spazi per i taxi alla stazione di Salerno, l'annuncio di Loffredo

Nuovi spazi messi a disposizione per i tassisti, a Salerno. Lo annuncia il presidente del consiglio comunale, Dario Loffredo: “Da tempo, i tassisti salernitani avevano chiesto all’amministrazione comunale di ampliare il numero degli stalli a loro disposizione in piazza Vittorio Veneto, in modo da poter potenziare l’offerta per la clientela e offrire un servizio migliore. Mi sono fatto carico della loro esigenza e il problema è stato risolto con il reperimento di altri spazi a loro disposizione“, ha fatto sapere su Facebook Loffredo.

Alla vigilia dell’edizione 2022 di Luci d’Artista, dunque, nuovi servizi utili anche per i turisti che approderanno in città.