Busitalia: addio all'abbonamento mensile cartaceo, al via la card

Addio all'abbonamento mensile cartaceo di Busitalia. Ora è possibile acquistare il mensile solo su Smart Card e APP UnicoCampania. Dal 1° gennaio 2024, infatti, gli abbonamenti mensili cartacei non sono più in vendita, ma sono acquistabili, in modalità digitale, solo su smart card e app Unico Campania.

Chi necessita di abbonamento mensile, già per gennaio ’24, deve attivarsi tempestivamente a richiedere la smart card sul portale abbonamenti del Consorzio Unico Campania consultando l’apposita sezione "Abbonamenti/Rilascio Smart Card" sul sito Unicocampania.it Per la stampa/il ritiro della smart card, è possibile consultare l'elenco completo delle postazione abilitate (Infopoint Unico Campania e Biglietterie aziendali) sul sito di Unico Campania. Se si preferisce utilizzare l’APP, invece, si avrà a disposizione l’abbonamento direttamente sul proprio smartphone e basterà inquadrare il QR code per obliterare sui bus e mostrarlo, su richiesta, al personale di controlleria.

I costi

La card ha un costo di attivazione di 5 euro e riporta sulla facciata anteriore il nominativo dell’utente che la acquista. La domanda deve essere fatta online, sul portale abbonamenti di Unico Campania, su cui occorre caricare una fotografia e un documento di identità.

Per maggiori informazioni: Unicocampania.it