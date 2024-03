“Afrodance", la presentazione al Teatro Augusteo con il meglio del jazz italiano

Venerdì 22 marzo alle 21 un concerto speciale è in programma al Teatro Augusteo di Salerno, per la presentazione del disco Afrodance di Amedeo Ariano, prodotto dalla GrooveMaster di Roberto Ramberti e Gegé Telesforo e il concertodella Amedeo Ariano Afrodance Band, con i Deidda Brothers, Julian Oliver Mazzariello e Pierpaolo Bisogno.

I presente

La serata sarà aperta dalla Almanegra Blues Band, storica band salernitana, che annovera due veterani del blues come Gino Ariano (gemello del batterista Amedeo) e Rocco Vertuccio. Gli Almanegra si presentano con un repertorio di brani originali, tra cui una composizione del fondatore del gruppo, Giovanni Ventre, chitarrista e cantante di blues di Salerno scomparso prematuramente.Prima del concerto della Afrodance Band, si esibiranno i Neri per caso che regalano la loro presenza per festeggiare l’uscita del primo lavoro discografico di Amedeo Ariano.Gran maestro di cerimonie sarà il presentatore televisivo e radiofonico, cantante, musicista Gegé Telesforo, talent scout di tutta la brigata salernitana e produttore del disco Afrodance. Regalerà un saggio della propria maestria, aggiungendosi alla band di Amedeo Ariano.

L’evento è organizzato da “17 Produzioni”. Biglietti su Postoriservato.it