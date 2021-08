Cetara: Pacifico protagonista della terza serata di "Teatri in blu"

Nella terza giornata di eventi, sarà protagonista il cantautore Pacifico (piano, chitarra, voce), in scena in piazzetta Grotta alle ore 21.00 con il live "Un anno che pare sognato", accompagnato da Antonio Leofreddi (viola).

Tutto pronto, a Cetara, per il terzo appuntamento con Teatri in Blu, il festival di teatro e musica ideato e diretto da Vincenzo Albano, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. La manifestazione, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec S.p.A., è organizzata da Erre Teatro in sinergia con l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara Angela Speranza. Nella terza giornata di eventi, sarà protagonista il cantautore Pacifico (piano, chitarra, voce), in scena in piazzetta Grotta alle ore 21.00 con il live Un anno che pare sognato, accompagnato da Antonio Leofreddi (viola).

L'appuntamento

Lunedì 30 agosto il cantautore e autore Pacifico torna a esibirsi dal vivo, un appuntamento speciale nel borgo marinaro di Catara, in cui Pacifico, accompagnato dalla viola di Antonio Leofreddi, presenterà in versione acustica un best of dei brani del suo repertorio e il brano Gli anni davanti, la canzone originale contenuta nella colonna sonora del film di Michela Andreozzi Genitori vs Influencer, candidata ai Nastri D’Argento 2021.

"Farò qualche concerto questa estate – spiega il cantautore - Sarò da solo in scena, solo per modo di dire. A fianco a me avrò la viola colta ed esploratrice di Antonio Leofreddi. Sparpagliate sul palco un paio di chitarre, un pianoforte. Naturalmente la canzoni e anche le chiacchiere. Porterò il quaderno spiegazzato su cui ho appuntato pensieri e moccoli, in questa annata che pare un sogno collettivo e faticoso. La musica, costretta in una stanza, finalmente torna in giardino, in terrazza. Sarà completa con il rumore di chi verrà, il trascinamento dei sandali sulla ghiaia per arrivare alle sedie, gli applausi, i colpi di tosse, gli schiaffi sulla pelle per allontanare le zanzare".

I biglietti sono acquistabili su GO2 al costo di 20 euro con prevendita inclusa (fino a 1 ora prima dell’inizio dell’evento) sul luogo di spettacolo (a partire dalle ore 20.00, previa disponibilità). Come da ultime disposizioni anti-Covid, per accedere a tutti gli eventi è necessario mostrare il Green Pass o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.