Salerno: una serata all'insegna del soul con i "Sixties Mood"

Salerno torna a vivere dopo la zona rossa e torna anche la musica dal vivo. Il 24 giugno, infatti, al Maremò Beach Club di via Allende, si terrà una serata all'insegna della musica soul con i Sixties Mood. La formazione composta da Ileana Mottola alla voce, Antonio Caps all'organo Hammond, Alessandro Tedesco al trombone ed Elio Coppola alla batteria si esibiranno a partire dalle 21 per un'occasione da ricordare.

I temi della serata

La serata, con la direzione artistica di Franco Tiano, esplorerà tutte le sonorità del soul degli anni '60. L’invenzione del Soul viene comunemente attribuita a Ray Charles che fonde il lamento del Gospel con il trascinante impeto del Rhythm and Blues. Il Soul si afferma come musica nera per eccellenza dai ’60 in poi e ben presto contamina anche il Jazz. Gli anni sessanta, quindi, sono stati un terreno fertile per nuovi innesti stilistici. Il quartetto caratterizzato dalle sonorità dell’ organo Hammond, strumento molto tipico di quel periodo, e del trombone che richiama la timbrica e l’ostinata ritmicità dei riff dei fiati, propone una scelta di brani che ben rende la suddetta fusione di generi.

La serata ha un costo di 10 euro drink compreso. Previsto un menu à la carte. Per info e prenotazioni 3277570477.