Salerno, lo spettacolare Concerto di Capodanno conclude le "Feste al Massimo"

Il pirotecnico Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi" diretta dal maestro Daniel Oren ha concluso "Feste al Massimo" il programma natalizio del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.

L'evento

L'esibizione ha conquistato la platea online e televisiva permettendo di condividere bellezza e buoni auspici per l'anno appena iniziato. Un abbraccio virtuale con il pubblico in attesa di poter, riaprire i teatri ed i luoghi d'arte. Feste al Massimo ha permesso di applaudire 14 spettacoli in grado di accontentare tutti i gusti del pubblico: è stato dunque pienamente raggiunto l'intento della rassegna promossada Comune di Salerno-Teatro Municipale Giuseppe Verdi con il sostegno della Regione Campania ed il supporto della Scabec. Milioni di contatti web, radio e tv hanno creato una vera e propria comunità virtuale consentendo di trascorrere qualche ora di sano svago all'insegna dell'arte e delle bellezza. Centinaia di artisti ed addetti ai lavori hanno inoltre avuto, dopo mesi di stop a causa della pandemia, la possibilità di tornare al lavoro e ad esibirsi.

Calato il sipario su "Feste al Massimo" si torna al lavoro per programmare altri appuntamenti d'arte ed eventi speciali tanto on line quanto in presenza compatibilmente con l'evoluzione della pandemia. La cultura e la bellezza saranno, nei prossimi mesi, uno dei volani più potenti per la ripresa economica, turistica e sociale di Salerno. Gli spettacoli di "Feste al Massimo" resteranno visibili sui canali youtube e social del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, Regione Campania, Scabec, Comune, Sindaco e Portale Cultura Comune di Salerno.

