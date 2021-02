Covid: concorso per le scuole, i ragazzi e la pandemia finiscono in un video

L'obiettivo è dare voce all'esperienza dei giovani, messi a dura prova dall'emergenza sanitaria. Per i tre vincitori anche buoni spendibili in prodotti tecnologici

Sono aperte le iscrizioni a 'Noi, ragazzi al tempo del Covid;', un concorso rivolta agli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado a Salerno e in provincia e indetto dallo Sportello Famiglie della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, che dal 2012 offre gratuitamente un servizio di consulenza sociale a favore delle persone in difficoltà del territorio cilentano.

Obiettivo

Dare voce all'esperienza dei giovani, messi a dura prova dall'emergenza sanitaria. Gli studenti possono partecipare, in gruppi di almeno 3 persone, inviando un prodotto audiovisivo (documentario, opera di finzione, di animazione, docufilm) di massimo 7 minuti: un autoritratto individuale e collettivo della vita di tutti i giorni, studio, tempo libero, amicizie, amori, in questi mesi di pandemia. I lavori saranno valutati da una commissione composta dal giornalista Luca Rosini, da Gianni Petrizzo, regista e direttore di Cilento Channel, che poi trasmetterà le opere vincitrici, da Angela Riccio, vicepresidente Fondazione de Stefano, esperta di Comunicazione e Immagine (per anni ha svolto l'incarico a Fiera Milano) e da Patrizia Del Verme, Psicologa-Psicoterapeuta responsabile del servizio di Psicologia Clinica e della Salute ASL SA. Il termine del concorso scade il 30 Aprile 2021. Per i tre vincitori anche buoni spendibili in prodotti tecnologici.