Arte e tradizione al tempo del Covid: nasce il concorso "Ti piace o presepe"

"Ti piace o presepe" è non solo il tormentone di Natale in Casa Cupiello, un pezzo di storia del teatro italiano che vedeva protagonista il grande De Filippo ma è anche il titolo dell'iniziativa che la Pro loco di Ogliara ha attivato fino al 20 dicembre. Si tratta di un concorso presepe in famiglia. E' possibile partecipare inviando tre foto del proprio presepe tramite e-mail, whatsapp o Facebook alla pagina della Pro Loco.



Il regolamento

Una commissione nominata dall'Associazione giudicherà i presepi e decreterà il vincitore, che sarà annunciato in diretta Facebook sulla oagina della Pro Loco domenica 3 gennaio 2021, alle ore 17. Il contatto Facebook è Pro Loco Ogliara. L'indirizzo e-mail al quale è possibile inviare è prolocoogliara@gmail.com Il numero di telefono è 3474558642.