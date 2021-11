Cortometraggio e documentario: è tutto pronto per il festival "Cortocircuito-Sguardi sulla società"

Sono aperte le iscrizioni alla XII edizione del Festival Salerno in "CORTOcircuito-Sguardi sulla società”, il Festival salernitano del cortometraggio e del documentario organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno, in collaborazione con diverse Realtà territoriali. La kermesse si terrà dal 10 al 12 dicembre dalle ore 20 per la prima volta nella sala del teatro Santa Margherita, nella zona orientale di Salerno.

I dettagli

Da quest'edizione è prevista in concorso anche una sezione specifica dedicata ai documentari che saranno premiati dalle associazioni Ecstra Aps Pro Loco Salerno Città Visibile Pro Loco Ogliara e Giovi. Come sempre è prevista anche la partecipazione di mediometraggi e lungometraggi per la sezione fuori concorso. Sarà dato spazio, come sempre, agli autori cineasti salernitani ma non solo. Altra novità di quest'anno è la sezione fuori concorso, a cura dell'Associazione Impronte Poetiche, per la partecipazione di podcast di poesia sociale con immagine statica evocativa. Per maggiori info e adesioni, ecco il numero telefonico: 3285327134 , indirizzo e-mail salernoincortocircuito2010@gmail.com