"Dual VET - Vocational Education and Training: esperienze a confronto": dibattito sull'Erasmus a Salerno

L'evento "Dual VET - Vocational Education and Training: esperienze a confronto" organizzato dall'IISS "S. Caterina da Siena - Amendola" di Salerno in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di ricerca "R. d'Ambrosio" LUPT, partner del Progetto Erasmus+ "the Quality of DualVET" (Project N. 2019-1-ES01-KA202-064339), nasce dopo aver constatato e rilevato la necessità di misurare la qualità della Formazione Professionale Duale e di effettuare una valutazione oggettiva e standardizzata a livello internazionale del processo di applicazione dell’apprendistato che si sta affermando soprattutto nei Paesi da poco impegnati nella sperimentazione di questo sistema di formazione professionale quali l'Italia in particolar modo e la Spagna.

I relatori

Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica Anna Rita Carrafiello, da tempo impegnata in queste tematiche con l'Istituto che dirige, dell'onorevole Eva Avossa, già vice sindaco e assessore dell'Istruzione di Salerno e dell'assessore alla Pubblica Istruzione sempre di Salerno Gaetana Falcone, si interfacceranno nell'ordine Yolanda Romero di Siviglia, altro partner del Progetto in esame, Chiara Marciani referente invece del progetto FIxO legato alla sperimentazione del modello Duale in Campania, Sabrina Neustadt, Rappresentante di DUAL Concept, la società della formazione e del lavoro della Camera di Commercio Italo-Germanica che si collegherà da remoto, Michele Raccuglia, Responsabile di ANPAL Servizi per l'area territoriale Calabria e Campania, Filomena Oricchio, esempio di Master Trainer Duale e infine Antonella Giarletta Direttrice della formazione IeFP e IFTS del Centro formativo di Battipaglia "Formazione e Società".Modererà l'intervento Enrica Rapolla, responsabile per il Centro LUPT del Progetto "The Quality of DualVET, supportata nelle traduzioni in spagnolo e in tedesco dalle docenti dell'Istituto Roberta De Vita e Annamaria Avallone. L'evento si terrà nell'Auditorium dell'Istituto a partire dalle 10,30 e prevederà un collegamento per seguire la diretta sul canale Teams.