"Fogli e foglie": è tutto pronto per la presentazione della raccolta di poesie

Si terrà, lunedì, 5 luglio, alle ore 19,30, presso il Chiostro dell’Ave Grazia Plena di Salerno, la presentazione del libro di poesie “Fogli e foglie” di Rosaria Zizzo, edito da Terra del Sole.

I dettagli

Si tratta di una “raccolta di poesie che è uno scandaglio interiore di esperienze vissute intensamente, ma sofferte, che hanno causato dolore e sconforto per la mancanza o la perdita della dimensione di una stabilità affettiva” come scrive nella sua prefazione la criminologa Susanna Petrarsi. Alla presentazione oltre all’autrice Rosaria Rizzo e a Susanna Petrarsi, parteciperanno anche l’avvocato Gabriella Marotta, responsabile regionale dell’associazione Forum Lex, l’operatore culturale Gianni Fiorito e l’assessore alla cultura del Comune di Salerno Antonia Willburger. Modera l’incontro la giornalista Monica De Santis. Parte del ricavato della vendita del libro andrà a favore del progetto “Un’altra identità” messo in atto dall’associazione “Forum Lex” per le tutela delle donne vittime di violenza. Rosaria Zizzo nata a Salerno, ma residente a Battipaglia, è docente di lingua inglese chea ama adoperare la nostra bella lingua italiana in poesie e teatro con il calore della terra siciliana della sua famiglia originaria. Nel corso degli anni ha dato alle stampe diverse opere, tra queste ricordiamo due raccolte di poesie “Attimi di Vita” e “Petali di Parole”, entrambe pubblicate da Spinelli editore e la raccolta di monologhi sulla violenza alle donne “Anima in Parole” (editore Ripostes). La capacità di affrontare temi delicati come, appunto, quello della violenza sulle donne, le è valsa numerosi riconoscimenti.