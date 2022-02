"Luigi Veronelli Identità ed Unicità: Le De.Co": appuntamento con la Claai il 24 febbraio

E’ in programma il prossimo 24 febbraio 2022, con inizio alle ore 10, l’evento “Luigi Veronelli Identità ed Unicità: Le De.Co". L’iniziativa, organizzata dalla Claai Imprese insieme a Gusto Italiano e Borghi d’Europa, si svolgerà alle 10 presso la Villa Carrara (in via Posidonia 160) e, successivamente, alle 18:30, presso il ristorante “Emozionando” in via Montestella ad Ogliara.