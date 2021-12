Apertura al pubblico dei Musei provinciali nelle festività natalizie

La Provincia di Salerno, in occasione delle prossime festività natalizie, comunica gli orari di fruizione dei vari musei provinciali, che saranno aperti regolarmente al pubblico nei giorni ed orari consultabili sul sito della Provincia di Salerno al seguente link: https://www.provincia.salerno.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_382_16_7.html

Le limitazioni

Nei giorni 25 e 26 dicembre 2021, 1 e 6 gennaio 2022, tutti i musei provinciali resteranno chiusi. Per le Vigilie di Natale e di Capodanno, nei giorni 24 e 31 dicembre 2021, la chiusura al pubblico è prevista alle ore 15. “Cerchiamo di rendere fruibili - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - i nostri spazi museali per le festività natalizie, per accontentare le esigenze dei flussi turistici che in questo periodo sono previsti sul nostro territorio. Il settore Pianificazione strategica e Sistemi museali, diretto da Gioita Caiazzo, è impegnato in un considerevole sforzo organizzativo nonostante la forte carenza di personale a cui siamo costretti.”