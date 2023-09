Il centro storico di Salerno si tinge di arancione per l’aperitivo più coinvolgente dell’estate

In un mondo sempre più digitale, ci sono ancora marchi che decidono consapevolmente di puntare su forme di comunicazione diverse, che possano coinvolgere la propria brand community anche nella realtà, nei centri storici, nei locali e nelle strade.

È il caso di Aperol, che il 15 settembre scenderà letteralmente in piazza con una nuova tappa del tour estivo, realizzato per supportare le iniziative culturali del FAI.

Il Tour di Aperol sbarca a Salerno: ecco le iniziative previste

Il tour, che ha spopolato per tutta l’estate in tantissime città dello Stivale, sbarca ora a Salerno, coinvolgendo tanti locali del centro e dislocando installazioni ed esperienze digitali nelle piazze più importanti della città:

sedute circolari e totem brandizzati Aperol saranno posizionati in Piazza Flavio Gioia, in Corso Vittorio Emanuele e in Piazza Sedile di Portanova;

Aperol saranno posizionati in Piazza Flavio Gioia, in Corso Vittorio Emanuele e in Piazza Sedile di Portanova; in Piazza Flavio Gioia ci sarà anche una fotocamera che girerà brevi video a 360° , immortalando l’evento e i partecipanti;

che girerà brevi video , immortalando l’evento e i partecipanti; una serie di mirror , posizionati tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Flavio Gioia, consentirà ai partecipanti di scattarsi foto decisamente suggestive;

, posizionati tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Flavio Gioia, consentirà ai partecipanti di scattarsi foto decisamente suggestive; il counter, installato in Piazza Sedile di Portanova, sarà il vero cuore dell’iniziativa.

Scopri tutti i locali coinvolti in questa tappa.

Aperol e FAI uniti per la cultura: save the date e gioca anche tu!

Appuntamento fissato per il 15 di settembre, dunque, per riempire la città con i colorati calici di Aperol e l’invito del brand è, dunque, aperto non solo a tutti gli aficionados del marchio, ma anche a coloro che desiderano fare un gesto concreto per tutelare il patrimonio culturale del nostro Paese.

Anche in questa tappa del Tour, infatti, le persone saranno chiamate a partecipare all’iniziativa “Un aperitivo insieme vale di più”, un semplice gioco che consiste nel postare foto e video dei propri aperitivi a base di Aperol Spritz nelle storie di Instagram, taggando @aperol.italia.

Ogni contenuto pubblicato riceverà un punteggio, che verrà convertito da Aperol in euro da donare direttamente al FAI, con il fine ultimo di salvaguardare l’incredibile patrimonio culturale italiano.

Un’iniziativa, quindi, in grado di coinvolgere attivamente, nel modo più facile e divertente possibile, la community di Aperol e tutti coloro che parteciperanno all’evento e sceglieranno Aperol per il proprio brindisi.

E allora, smartphone alla mano, non resta che seguire Aperol in questa ulteriore iniziativa virtuosa e testimoniare su Instagram il proprio prezioso contributo al FAI e alla cultura del Bel Paese.