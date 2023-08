Agropoli: tutto pronto per la rievocazione storica della visita di Alfonso D’Aragona, duca di Calabria

Si terrà domani, 18 agosto, ad Agropoli, la rievocazione storica della visita nella cittadina costiera di Alfonso D’Aragona, duca di Calabria. La manifestazione storica itinerante, giunta alla seconda edizione, è organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su impulso dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella, con la collaborazione di “Amalphis”. Due i momenti principali dell’evento: dalle ore 20.30, partirà un corteo storico da Piazza della Repubblica che attraverserà Corso Garibaldi, via Patella, quindi gli Scaloni ”Ennio Balbo” con arrivo al Castello Angioino Aragonese. Durante il percorso ci saranno degli spettacoli intermedi. Alle ore 22.00, ci sarà lo start alla rappresentazione storica che vedrà quale location l’area spettacoli sotto le mura dell’antico maniero. Numerosi i figuranti che sfileranno in costume dell’epoca, trombonieri, sbandieratori e tanto altro per uno spettacolo che si annuncia davvero suggestivo. La rappresentazione vuole riprodurre la visita di Alfonso d'Aragona, Duca di Calabria il quale nel suo viaggio nel Cilento, dopo la sosta ad Eboli, si fermò, tra il 5 e il 6 ottobre 1487, presso il Castello di Agropoli, per controllare l'andamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento della fortezza agropolese. L’evento è finanziato dal POC Campania 2014-2020 - Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania – Progetto P.A.C.E. “Dalla Baia di Trentova-Tresino ai borghi ”.

I commenti

"Sono diversi anni che non si svolge una rievocazione storica ad Agropoli. Con quella dedicata alla visita di Alfonso D’Aragona ad Agropoli, oltre cinque secoli fa, si vuole fare un tuffo nel passato per riprendere nella nostra città un percorso interrotto e mai ripreso rispetto a manifestazioni che ripropongono vicende di epoche passate. Riproponiamo la rappresentazione dedicata a quello che fu anche re di Napoli, di cui lo scorso anno ci fu un assaggio in versione ridotta, perché siamo convinti che le nostre radici, quelle della nostra bella Agropoli vadano ripercorse e siamo certi anche che un racconto appassionato del passato della nostra terra sia di sicuro un ulteriore attrattore per turisti e visitatori", ha osservato il sindaco Roberto Mutalipassi. "Da assessore – incalza Roberto Apicella - sono molto contento che venga ripresa quella che una volta era una bella tradizione, relativa alla rievocazione storica. Così come sono stato il promotore in passato per alcuni eventi che ancora oggi in tanti ricordano, come l’Assalto dei Turchi, così ho fortemente voluto che si tornasse a calcare nuovamente quel percorso che era stato interrotto. Agropoli, con il suo centro storico e il suo castello ha tanto da raccontare e rievocare fatti realmente avvenuti può catturare l’interesse di tanti, ampliando allo stesso tempo l’offerta turistica proposta".