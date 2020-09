Teatri in blu: prosegue la rassegna a Cetara

Venerdì 18 settembre, prosegue Teatri in Blu, la rassegna di teatro e musica ideata da Vincenzo Albano per il borgo marinaro di Cetara, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec S.p.A., con “Tondelli Vs Calvino – Libertini Invisibili”, un doppio reading costruito sui testi di Pier Vittorio Tondelli e Italo Calvino, che vedrà protagonisti Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti, rispettivamente, voce e beatmaker dello Stato Sociale (gruppo rivelazione nel 2018 al Festival di Sanremo), in scena in piazzetta Grotta alle ore 21.00.

I dettagli

Il lavoro teatrale nasce unendo il linguaggio contaminato di “Altri libertini” – opera di Tondelli che mette insieme parlato giovanile degli anni ottanta, dialettismi emiliani, riferimenti letterari alti, il linguaggio della musica, del cinema e del fumetto –, alle raffinate fantasie combinatorie delle Città invisibili di Calvino, in un dialogo a due voci che suona come la musica dello Stato Sociale: imprevedibile, sfrontato, geniale. Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti si confronteranno con la lettura dei due mostri sacri della letteratura italiana, alternando alla lettura dei testi degli scrittori anche testi e poesie proprie, fino alla catarsi finale in dialogo e gioco con il pubblico. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Ingresso: 6 euro. Per info 329 4022021 - info@erreteatro.it. I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti, per garantire la partecipazione in sicurezza del pubblico. Per l’accesso al luogo dello spettacolo è necessario l’uso della mascherina, nel rispetto delle norme anti-Covid e delle misure anti contagio.