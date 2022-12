Dal concerto di Natale al concerto di Capodanno: il Teatro Verdi presenta il programma delle feste

Cartellone spettacolare, per le feste, al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salern. In programma Turandot, il Concerto di Natale ed il doppio appuntamento del 1 gennaio. La grande musica, le suggestioni delle feste più belle dell'anno, la magia delle Luci d'Artista per vivere insieme emozioni indimenticabili.

I dettagli degli spettacoli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per venerdì 23 dicembre alle ore 11.00 presso il foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi in via Roma a Salerno con la partecipazione del direttore artistico Daniel Oren, del segretario artistico Antonio Marzullo, del cast.