Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 14 al 16 ottobre

Terzo weekend di ottobre ricco di eventi. Per gli amanti del buon cibo le feste della castagna di Salento e Scala. Per gli appassionati di musica da non perdere il live di Giovanni Caccamo. Per chi vuole scoprire le bellezze del territorio ritornano le giornate Fai d'Autunno