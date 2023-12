Formazione, l'impegno di Confesercenti nell'ambito del Fondo Nuove Competenze e Programma Gol

Si è svolto mercoledì 20 dicembre, presso la sede della Confesercenti Provinciale di Salerno, un incontro per l’avvio di un nuovo importante progetto che caratterizzerà il 2024. Confesercenti da gennaio sarà affiancata da un Ente di Formazione che si dedicherà a tutti i progetti che riguarderanno il Fondo Nuove Competenze per la riqualificazione del personale e il Programma Gol e supporto alla formazione. L’obiettivo è sostenere coloro che vogliono migliorare le proprie competenze o che sono alla ricerca attiva di un nuovo lavoro e di supportare coloro che da gennaio non potranno più ricevere il reddito di cittadinanza.

Le dichiarazioni

“L’iniziativa - dichiara la presidente della Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, coordinatrice della progettualità - dimostra ancora una volta la vicinanza di Confesercenti a problematiche anche di natura sociale, con la volontà di mettere in campo iniziative concrete per convertirle in momenti di formazione e riqualificazione del personale”. Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.