Comune di Pagani: aperte le candidature per il Servizio Civile Nazionale

Sono aperte le candidature per i Bandi del Servizio Civile Nazionale e il Comune di Pagani anche quest’anno è presente con due progetti inseriti nel bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: “Tutelare e valorizzare radici ed identità locali per recuperarne ed espanderne il valore sociale ed economico a favore della comunità” e “Potenziare la comunicazione tra amministrazione locale e giovani, restituendo a questi ultimi il ruolo di protagonisti attivi della comunità”. Ognuno dei due progetti, che l’ente paganese con il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Gaetano Cesarano, cura attraverso Amesci, prevede la selezione di 12 volontari, che per un anno intraprenderanno un percorso formativo e di orientamento lavorativo, supportando anche la cittadinanza, e ricevendo un rimborso spese.

Il commento

Il consigliere delegato alle politiche giovanili Gaetano Cesarano: "Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Pagani offre l’opportunità ai giovani paganesi di vivere l’esperienza del Servizio Civile Nazionale. Un obiettivo raggiungo grazie al rapporto che ho ritenuto essenziale riallacciare dallo scorso anno con Amesci, che ringrazio per il supporto che ci fornisce nel percorso progettuale, permettendoci di offrire quest’opportunità di crescita per i ragazzi del nostro territorio anno dopo anno. Il nostro Comune ha bisogno di giovani impiegati a migliorarne i servizi, valorizzando le nostre radici, la cultura locale e potenziando i rapporti tra ragazzi e istituzioni, e siamo sicuri che i giovani paganesi anche quest’anno sapranno cogliere questa opportunità pensata per loro".

Le informazioni

Le candidature dovranno essere presentate tramite il sito domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre il 10 febbraio 2023 alle ore 14. Gli aspiranti volontari, che dovranno avere età compresa tra i 18 e i 28 anni, dovranno essere in possesso di Spid per inoltrare la domanda di candidatura.