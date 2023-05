Duecento posti di lavoro con azienda del Modenese: la presentazione progetto alla Camera di Commercio

E’ una nuova finestra di opportunità lavorative quella che verrà aperta ufficialmente venerdì 19 maggio, alle ore 15, nella sede di rappresentanza della Camera di commercio di Salerno in un incontro pubblico. Poter restare al Sud e trovare lavoro in imprese a km di distanza, valorizzando il proprio percorso professionale, è una missione possibile. Ed è quella di Obiettivo Remain, impresa sociale nata a Salerno e sviluppatasi in diverse regioni del Sud. Nell’incontro del 19 maggio verrà raccontata ai partecipanti la prima collaborazione con System Logistics di Fiorano Modenese.

System Logistics, azienda leader nelle soluzioni di Intralogistica e material handling con oltre 850 dipendenti e 9 sedi nel mondo, apre infatti un’unità locale a Salerno con lo scopo diaumentare il proprio organico accedendo alle competenze professionali presenti sul territorio. Le selezioni per le prime posizioni aperte con contratto a tempo indeterminato sono già in corso e visualizzabili sul sito web dell'azienda https://www.systemlogistics.com. I dipendenti salernitani di System Logistics saranno ospitati da Obiettivo Remain. Di questa iniziativa e dei nuovi modelli di lavoro che consentono la restanza si parlerà venerdì 19 maggio. Sarà presente l’amministratore delegato di System Logistics Luigi Panzetti. Massimo Di Filippo illustrerà lo sviluppo di Obiettivo Remain, che sta recuperando immobili dismessi nel Sud e nelle aree interne, per realizzare centri di lavoro in grado di accogliere fino a 200 giovani che scelgono di rimanere nei territori di origine, lavorando per una impresa lontana geograficamente.

Porteranno un contributo al dibattito sui nuovi modelli di comunità lavorativa Fabio Costantini, Amministratore Delegato di Randstad HR Solutions, Maria Teresa Cuomodell’Università di Salerno, e Giulia Borgherese del Gruppo Activa. Coordina i lavori il Presidente dell’associazione Volare, promotrice di Obiettivo Remain,Giovanni Lattanzi. Le conclusioni sono affidate al Professor Tommaso Nannicini, Ordinario del Dipartimento diScienze Sociali e Politiche dell’Università Bocconi e coordinatore scientifico di Obiettivo Remain.

Porteranno un saluto esponenti delle istituzioni e delle imprese salernitane.

L'appuntamento

L’appuntamento è per venerdì 19 maggio alle ore 15 nella Sala del Genovesi, presso la sede dirappresentanza della Camera di Commercio, in via Roma 29, Salerno. La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti. Sulle pagine social di Obiettivo Remain disponibile il programma completo.