Liceo De Sanctis: anche quest'anno ritorna la borsa di studio "Giuseppe ed Annamaria Lazzaro"

Lunedì 27 novembre, a partire dalle 11, sarà presentata agli studenti del 5° anno del liceo Classico De Sanctis, l’edizione 2023-24 della borsa di studio Giuseppe e Annamaria Lazzaro istituita dalla famiglia Lazzaro per onorare la memoria del prof. Giuseppe Lazzaro (primo docente di latino e greco e poi preside del liceo De Sanctis tra gli anni Settanta e la fine degli anni Novanta) e di sua moglie prof.ssa Annamaria Ferrara, anch’essa docente nelle scuole secondarie di primo grado.

La Borsa

La Borsa è divisa in due sezioni:

Borsa per merito scolastico (€ 250,00), assegnata allo studente che abbia conseguito allo scrutinio finale di ammissione all’Esame di Stato la media più alta dei voti in latino e greco.

Borsa per capacità creativa (€ 250,00), assegnata allo studente degli ultimi tre anni del corso di studi che risulti primo classificato in un concorso interno alla scuola che prevede la produzione di una creazione artistica originale che metta in risalto il senso, il valore, la bellezza delle lingue e della cultura classica.

Il tema proposto quest’anno per la concessione della Borsa per capacità creativa è il seguente: Solo mi resta un attimo. Vi prego! Ditemi almeno chi son io! Chi ero! (Pascoli, Poemi Conviviali, L'ultimo viaggio). Pascoli propone la figura di Ulisse e del suo viaggio come emblema della ricerca identitaria che ognuno vive; cosa significa per voi il viaggio. È una via di fuga, un'indagine introspettiva?

Avvalendovi di uno dei possibili percorsi artistici proponete, a partire dalla suggestione poetica indicata, una vostra interpretazione del tema del viaggio.

La Borsa di studio in memoria del preside Lazzaro e della prof.ssa Ferrara, che hanno speso tutta la loro vita nel mondo della scuola, lavorando alla formazione e all’educazione di intere generazioni di allievi, vuole incoraggiare oggi lo studio delle discipline classiche da parte degli allievi del liceo De Sanctis in modo da trasmettere alle nuove generazioni i valori universali dell’umanesimo greco-latino.

Le finalità, le caratteristiche, il tema della Borsa di Studio Giuseppe e Annamaria Ferrara saranno illustrati alla comunità studentesca dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Cinzia Lucia Guida, e dai figli di Giuseppe e Annamaria Lazzaro, nel corso dell’evento del 27 novembre.