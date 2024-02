Istituto Comprensivo Tasso: boom di iscrizioni, a breve anche il campo polifunzionale

Nonostante il calo demografico previsto per l’anno scolastico 2024-2025 che si registra a Salerno e nel resto del Paese, l’IC “T. Tasso” diretto dalla dirigente Flavia Petti, registra un incremento delle iscrizioni. Duecento ragazzi hanno scelto l’Istituto di via Iannicelli superando la percentuale dello scorso anno scolastico. “L’obiettivo è formare 9-10 prime - spiega la dirigente Flavia Petti – offrendo, come sempre, una offerta formativa di altissimo livello. Una scuola storica che guarda al futuro dei nostri ragazzi con docenti stabili che consentiranno ai nostri alunni di essere seguite con costanza”.

Le novità

Quanto agli spazi, l’IC “T. Tasso” potrà contare a breve su un campo polifunzionale che animerà l’Outdoor Education: in primavera l’inaugurazione. Il campo è stato appaltato dalla dirigente Petti con un finanziamento FSC ad hoc della Regione Campania del quale la scuola è stata unica beneficiaria in provincia di Salerno. In atto il restyling anche dell’Aula Teatro, con i piccoli risparmi della Scuola, dedicata all’Orchestra del percorso Musicale. “Per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa abbiamo un bel ventaglio di scelta per gli studenti, ma prediligeremo la qualità più che la quantità”, assicura la vicepreside, la professoressa Anna Lisa De Donato, già referente Valutazione e Autovalutazione d’Istituto e referente Gare Matematiche. “Innovazioni Tecnologiche ma senza trascurare gli apprendimenti di base. Il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione è sempre stato il nostro obiettivo. Il profilo in uscita dalla scuola Tasso deve essere completo”, conclude l’Animatore Digitale professoressa Lucrezia Manente. Mantenute le iscrizioni anche alla scuola Primaria e all’Infanzia del plesso “Rodari” di via Laspro che quest’anno ha visto rimodernati gli arredi.