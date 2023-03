“Incontri con l’autore” all'IC Picentia: dialogo con la responsabile di Salernotoday

Si è tenuto questa mattina, nell'ambito del ciclo di “Incontri con l’autore” del progetto “Lettura 2023. Libri e dintorni”, il dialogo tra gli studenti della secondaria di primo grado IC Picentia di Pontecagnano, con la responsabile provinciale di Salernotoday (gruppo editoriale nazionale Citynews), dottoressa Marilia Parente.

Riflettori puntati, dunque, su “giornalismo e informazione on line": a fare gli onori di casa, la dirigente scolastica Ginevra de Majo e la docente Federica Bracale. Non solo suggerimenti tecnici circa l'elaborazione dei contenuti per il giornalino della scuola on-line, ma anche spunti di riflessione circa il ruolo della stampa e i principi etici da applicare all'informazione, nel rispetto della verità dei fatti: questi alcuni degli argomenti affrontati dalla responsabile di Salernotoday che ha rimarcato la necessità di "vivere" il giornalismo come una mission fondamentale per rendere liberi e consapevoli i lettori, dando voce a chi non ne ha. Numerose e interessanti, le domande degli studenti per la relatrice, nel corso dell'incontro moderato dell'addetta stampa dell'IC Picentia, Ivana Infantino. Una mattinata ricca di contenuti.