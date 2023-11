ioleggoperché2023: anche il liceo “F. De Sanctis” aderisce alla campagna nazionale

Anche il Liceo Classico-Scientifico “Francesco De Sanctis” di Salerno aderisce all’ottava edizione del 2023 di #ioleggoperché, la campagna nazionale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) finalizzata a portare nuovi libri nelle scuole di tutta Italia. L’obiettivo è creare nuovi lettori e potenziare le biblioteche scolastiche grazie al lavoro sinergico di editori, istituzioni, media, tv e tutto il mondo del libro. Per il quinto anno consecutivo, l’istituto aderisce al progetto realizzando, tra sabato 4 e domenica 12 novembre, una serie d’iniziative volte ad educare i propri studenti al valore della lettura come strumento d’elezione del sapere. Con il supporto dei docenti referenti del progetto, sono stati organizzati momenti di lettura presso la Biblioteca Pubblica “SENA”, cuore pulsante del Liceo “F. De Sanctis” che da sempre apre le proprie porte a tutta la comunità. Gli alunni del biblio-team parleranno ai compagni delle classi prime sull’importanza di ampliare il proprio bagaglio letterario.

I dettagli

Nell’arco della settimana gli alunni si recheranno a gruppi nelle diverse librerie partner per invitare la cittadinanza a donare un libro che andrà ad ampliare il catalogo della biblioteca. Le librerie partner in cui è possibile realizzare la donazione sono: Imagine’s Book (Corso Garibaldi 142, Salerno), Mondadori Bookstore (Torrione, Via Posidonia 95, Salerno), Mondadori Bookstore (Via Porta Elina 1-3-5, Salerno), Abbasso la squola (Via Vestuti 17-19-21, Salerno), Mondadori Bookstore Maximall (Via Pacinotti, Pontecagnano Faiano (SA). A siglare la chiusura delle attività sarà l’“Incontro con l’autore”: un momento molto significativo con special guest d’eccezione lo scrittore partenopeo Diego De Silva. Il "padre" della celebre serie di romanzi sui casi de’ “L’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico”, da cui è tratto l’omonimo adattamento fiction-RAI, incontrerà studenti, docenti, genitori il 12 novembre 2023, alle ore 17:30, presso la libreria Imagine’s Book. I temi del simposio saranno la scrittura e la lettura al giorno d’oggi e l’importanza di mantenerle vive nella nostra quotidianità. La dirigente scolastica, Cinzia Lucia Guida, è orgogliosa della partecipazione del liceo a tale iniziativa per l’opportunità che offre di riflettere e confrontarsi sull’importanza della lettura e soprattutto con uno dei nomi più famosi dell’attuale panorama letterario.