Agropoli, al via dal 9 ottobre il servizio di refezione scolastica

Al via dal 9 ottobre ad Agropoli il servizio di refezione scolastica: il Comune, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha disposto l’avvio del servizio di refezione scolastica per le scuole per l’Infanzia, Primarie e per la Secondaria di Primo Grado. Sono in tutto 10 i plessi in cui viene effettuato il servizio: 7 per l’Infanzia, 2 per le Primarie e la Secondaria di primo grado “Vairo”. Da quest’anno è stato attivato il servizio telematico che consente di presentare la domanda di iscrizione tramite un’applicazione dedicata. Le tariffe per la fruizione del servizio sono stabilite in base al reddito ISEE.

Le novità

Di recente il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità anche il regolamento per il funzionamento della mensa scolastica, che non risultava ancora regolamentato. Lo stesso include elementi per lo più di natura tecnica legati all’organizzazione del servizio, alla preparazione dei pasti, le iscrizioni, le quote di contribuzione, i controlli. Stabilisce inoltre l’introduzione di una commissione mensa che dovrà vigilare sul buon funzionamento del servizio.

«Parte nuovamente il servizio di refezione scolastica, con alcune novità. Tra queste, l’attivazione dell’iscrizione telematica. Una modalità al passo con i tempi che mette da parte il cartaceo e permette di fare tutto comodamente da casa, come il trasporto scolastico reintrodotto da questa Amministrazione, anche la mensa scolastica è molto richiesta dalle famiglie» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.