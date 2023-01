Convegno e open day: doppio appuntamento al Liceo Regina Margherita

Ritorno in presenza per l'open day presso il Liceo Regina Margherita di Salerno. Tutto pronto a scuola per accogliere tutte le domande e le curiosità organizzative su indirizzi, curriculi, progetti scolastici ed extrascolastici che anche quest' anno arricchiranno l'offerta formativa. L'appuntamento è per giovedì 19 gennaio dalle 16 alle 20.

L'istituto

"Nel cuore della città, il cuore della conoscenza. Il liceo storico di piazza XXIV maggio e via Cuomo ha recuperato spazi interni ed esterni per rendere ancora più sicuro e attraente il percorso formativo dei suoi alunni. La dirigente dell’istituto Angela Nappi e i docenti di tutti gli indirizzi di studio saranno lieti di accogliere e conoscere i tanti giovani che vorranno far visita alla scuola".

Il convegno

Sempre giovedì 19 gennaio, alle ore 10,30, si terrà il convegno sulla tematica della donazione degli organi, compresa nel percorso di Educazione Civica. Dopo il benvenuto della dirigente Angela Nappi interverranno il dr. Paride De Rosa (Direttore reparto trapianti di Salerno), Cristina Vernieri (Coordinatrice clinica del reparto trapianti di Salerno), Rossella Adamo ed Enzo Silvestri (Testimoni dell’esperienza), Alfonso Ferraioli (Presidente FINTRED Avellino- Salerno) e Marianna De Pascale (FINTRED Avellino-Salerno). Tante le personalità istituzionali presenti, parteciperanno, infatti, il dr. Claudio Tringali (Assessore alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia Locale e Protezione Civile), la prof.ssa Gaetana Falcone (Assessore all’istruzione Comune di Salerno), la dott.ssa Stefania Romano (Strade Sicure Service), la dott.ssa Sara Cavaliere (Psicologa e Psicoterapeuta), Don Roberto Faccenda (Responsabile della Pastorale scolastica della Diocesi di Salerno) e il dr. Michele Faiella (presidente del Consiglio di Istituto).