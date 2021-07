Al via i progetti estivi al Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula

Il Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula non si ferma neanche in estate ed offre ai propri studenti, già da oggi, occasioni di arricchimento e socializzazione con i corsi del Piano Estate.

L'iniziativa

E' già partito il progetto “MOTIV...AZIONI” con la sezione laboratoriale e artistica che vede impegnati gli allievi del Liceo nella realizzazione di murales sulle pareti e negli ambienti della struttura. Per il prossimo anno scolastico quindi le ragazze e i ragazzi avranno modo di vivere le ore della didattica in un ambiente sempre più accogliente e stimolante, frutto del loro impegno e della loro creatività. Nella realizzazione del progetto, gli alunni possono contare sulla guida e sulla presenza di un docente esperto.

La prossima settimana invece prenderanno il via i progetti PON per l’apprendimento e la socialità volti al potenziamento delle competenze, all’aggregazione e alla socializzazione delle studentesse e degli studenti, “La scuol@ che vogliAMO”.Seguiti da un docente esperto, con “realm@t” gli alunni rafforzeranno le loro competenze nelle Scienze, nelle tecnologie, in ingegneria e matematica. Con il modulo “Certosa: Arte, Cultura e Natura” invece potenzieranno le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Va inoltre ricordato che otto studenti delle classi terze, quarte e quinte sono stati ammessi a frequentare la settima edizione della Scuola Estiva di Fisica 2021 organizzata dall’ Università degli Studi di Salerno, dal 26 al 30 luglio, nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS) del Dipartimento di Fisica “E. R. Caianiello”. La scuola prevede lezioni e seminari a distanza nonché una serie di attività di laboratorio guidate da remoto da studenti tutor e verterà sul tema portante della meccanica classica. L’ambiente stimolante di approfondimento scientifico e matematico è basato sul coinvolgimento dei partecipanti in attività teoriche e sperimentali.