Il Profagri celebra la giornata mondiale del suolo: un convegno rivolto ai propri studenti e professori

Anche quest’anno il Profagri celebrare il World Soil Day , la giornata mondiale del suolo istituita sei anni fa dalla Fao, l’Organizzazione delle Nazione Uniteper l’Agricoltura e Alimentazione per accrescere e diffondere la sensibilizzazione ambientale in particolare sull’importanza che il suolo svolge

nelle nostre vite quotidiane. "Manteniamo il suolo vivo, proteggiamo la biodiversità del suolo" è lo slogan 2020 per focalizzare l’attenzione dell'opinione pubblica sulla necessità di mantenere gli ecosistemi sani e la salute dell'uomo, affrontare le crescenti sfide a favore della biodiversità, e incoraggiando i governi, le organizzazioni, le comunità e gli individui di tutto il mondo a impegnarsi per migliorare la salute del suolo.

L'evento

Il giorno 9 dicembre si terrà un evento on line dal titolo “La tutela del suolo al centro della strategia Farm to Fork” in video conferenza rivolto principalmente agli studenti del quinto anno della scuola, futuri tecnici e agronomi del domani. Al tavolo tecnico saranno presenti il Dirigente scolastico, Alessandro Turchi, padrone di casa, Raffaella Pergamo, ricercatrice CREA, Vincenzo Michele Sellitto, professore della Faculty di Agriculture, Timisoara, ricercatore e studioso che terrà una lezione interattiva per studenti e appassionati e per l’occasione presenterà il suo ultimo libro “Microrganismi utili in agricoltura”. Al Profagri in coerenza con i percorsi per l’orientamento dedicati ai nostri studenti, la formazione passa anche attraverso momenti di confronto e seminari su focus cosi attuali e in linea con l’indirizzo di studio attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici soggetti, impegnati nella realizzazione di una comunità orientativa educante. L’evento sarà disponibile sulla pagina facebook Profagri per tutti gli appassionati a partire dalle 18:00