Maltempo in arrivo nel salernitano: piogge e temporali, le previsioni

Nuova perturbazione di origine artica è in arrivo sul bacino del Mediterraneo dai quadranti occidentali, con un nuovo calo delle temperature sia nei valori massimi che nei valori minimi e con il ritorno della neve, durante il fine settimana sui principali comprensori montuosi oltre gli 800-1000 metri. Nello specifico, come annuncia Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, oggi si rinnovano condizioni di cielo coperto per nubi alte e stratificate ma senza precipitazioni di rilievo. Da mercoledì invece, già a partire dalle prime ore del mattino, si assisterà ad un nuovo aumento della nuvolosità con piogge che da deboli diverranno moderate a partire dalla fascia costiera, in estensione al resto del territorio entro sera. Tra giovedì e venerdì, è attesa una fase di marcata instabilità sulla regione con piogge, rovesci e temporali in evoluzione da ovest verso est. Stando alle odierne emissioni modellistiche, il prossimo fine settimana trascorrerà all’insegna dell’instabilità con temperature in ulteriore calo fino a portarsi su valori inferiori alle medie tipiche per la prima decade di aprile.

Meteo a Salerno

Settimana dalle note invernali sulla città di Salerno: una serie di perturbazioni in arrivo da latitudini artiche, saranno foriere di piogge e temporali già a partire dalla mattinata di mercoledì. Nei giorni a seguire, fatto salvo per locali aperture, sono attese piogge anche intense ed un graduale calo delle temperature. Nel fine settimana, aria più fredda riporterà la neve sui monti oltre gli 800-1000 metri. Temperature in calo, con massime non oltre gli 11-14°C, minime fino a 8°C nel week-end-