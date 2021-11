Meteo a Salerno, tempo variabile nel weekend: ecco le nuove previsioni

Una circolazione depressionaria posizionata sui settori occidentali del bacino del Mediterraneo, sarà responsabile di un graduale peggioramento del tempo sulla Campania, specie a partire dall’inizio della prossima settimana. In parte penalizzato anche il weekend con rischio rovesci nella giornata di sabato; domenica invece sole prevalente con un temporaneo netto rialzo termico: in questa fase le massime potranno risultare ben superiori alle medie con punte di 26-27°C, il tutto accompagnato da tesi venti di Scirocco fon raffiche anche di oltre 40-50km/h sulla costa. Lo comunica il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com.

Le previsioni a Salerno

Sarà un weekend all’insegna della variabilità sulla città di Salerno: la giornata di sabato infatti, vedrà la presenza di una diffusa nuvolosità con associate precipitazioni anche a carattere di rovescio. Domenica invece, ci sarà occasione per ampi spazi di sereno, intervallati da locali annuvolamenti che comunque non saranno in grado di recare precipitazioni. Temperature massime in lieve calo nella giornata di sabato, in forte aumento invece domenica, con punte fino a 24°C/25°C.

Il meteo nelle altre province

In particolare, la giornata di sabato vedrà la presenza di una diffusa nuvolosità su tutta la regione con piogge e locali rovesci, specie tra le province di Benevento, Avellino e Caserta. Nuvolosità meno diffusa invece lungo la fascia costiera, dove comunque saranno possibili locali rovesci. La giornata di domenica invece, trascorrerà all’insegna del cielo velato per nubi alte e stratificate ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature saranno in lieve calo durante la giornata di sabato, mentre subiranno un netto aumento durante la giornata di domenica, specie nei valori massimi. Una nuova diminuzione è invece attesa agli inizi della prossima settimana, quando il centro di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, guadagnerà terreno verso levante, andando ad interessare in maniera diretta anche la Campania con nuove piogge e temporali. Il vento spirerà moderato o localmente forte dai quadranti orientali durante la giornata di sabato, mentre andrà affievolendosi durante la giornata di domenica tendendo a disporsi dai quadranti meridionali.