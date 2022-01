Peggioramento meteoreologico all'orizzonte, in Campania: le previsioni su Salerno

Nuovo peggioramento la prossima settimana, in Campania. Come riporta il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, dopo una domenica in compagnia di tempo stabile e perlopiù soleggiato su gran parte della regione, eccezion fatta per primi annuvolamenti in arrivo serale lungo le coste, un nuovo peggioramento del tempo si farà strada a inizio della prossima settimana, portando maltempo anche sulla regione. Tutta colpa di nuove fredde correnti dal nord Europa che a partire da lunedì dilagheranno sulla nostra Penisola, innescando una circolazione depressionaria che nei primi giorni di febbraio attraverserà le regioni centro meridionali con piogge, venti forti, mareggiate e nevicate. Già lunedì assisteremo a un rapido aumento delle nubi con prime piogge o pioviggini sui settori centro settentrionali, in ulteriore intensificazione serale. Tra la tarda serata e la nottata il fronte attraverserà la regione con rovesci e temporali nonché nevicate sin verso i 600-800 mt di quota, a tratti anche più in basso durante i fenomeni più intensi. Mercoledì ancora qualche fenomeno sarà possibile sui settori appenninici mentre da giovedì tornerà tempo asciutto anche se non sempre soleggiato. Temperature in calo con venti a tratti sostenuti.

Le previsioni a Salerno

In particolare, a Salerno dopo una domenica ampiamente soleggiata, un rapido aumento della nuvolosità è atteso lunedì con pioviggini o deboli piogge in intensificazione nel corso della sera-notte. Migliora poi rapidamente martedì per un prosieguo di settimana stabile e soleggiato, a tratti più nuvoloso nel prossimo weekend, ma con rischio pioggia al momento basso o assente. Temperature stabili o in lieve rialzo da mercoledì con ventilazione a tratti sostenuta, dapprima da sudovest e poi dai quadranti settentrionali.