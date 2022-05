Il gran caldo in Campania: l'anticiclone africano in arrivo, le previsioni a Salerno

Un campo di alta pressione d’origine sub-tropicale, avvolgerà il Mediterraneo fino all'inizio della prossima settimana, con temperature elevate per il periodo e cielo velato per nubi stratificate. In particolare, come reso noto dal meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com , all'orizzonte cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province, tra mercoledì e giovedì, da segnalare solo il transito di nubi alte che offuscheranno il cielo durante le ore centrali della giornata. Durante il fine settimana, è atteso inoltre atteso un ulteriore apporto di aria calda verso la Campania con temperature in ulteriore aumento. Contestualmente, aumenterá anche la nuvolosità di tipo medio-alta, in un contesto comunque asciutto. Temperature estive e superiori le medie tipiche del periodo: Tra mercoledì e giovedì le massime si spingeranno fin verso i 32°-34° nelle zone interne, qualche grado in meno lungo la costa. Nel weekend invece, non si escludono punte fino a 35°-36°C sulle città di Benevento e Caserta, mentre non si andrà oltre i 33°C lungo le coste grazie all'azione mitigatrice delle brezze. Anche i valori minimi saranno elevati, con valori intorno ai 22°-24°C anche di notte, specie lungo la costa.

Il meteo a Salerno

Sono attese condizioni meteorologiche tipicamente estive sulla città di Salerno fino agli inizi della prossima settimana. L’alta pressione di origine africana, presente sul Mediterraneo, garantirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in graduale aumento. Da segnalare il transito di nubi alte e stratificate tra venerdì e sabato, che comunque non saranno foriere di precipitazioni. Temperature massime in graduale aumento con punte fino a 32°C-33°C nel fine settimana.